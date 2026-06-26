Bei gnadenloser Hitze mit Rekordtemperaturen fällt manch banger Blick auf den Rheinpegel. Noch aber fährt sie, die Loreley-Fähre, stellt sich nur die Frage wie lange? Informationen dazu und zu vielem anderen gibt Geschäftsführer Tim Kunstmann.
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365 Tage im Jahr verbindet die Loreley-Fähre die beiden Schwesterstädte St. Goar und St. Goarshausen. Seit Januar 2025 gehört die Verbindung einem neuen Eigentümer, der FRS‑Rheinfähren GmbH. Zeit also für eine kurze Zwischenbilanz: Haben sich nach der Übernahme die Erwartungen des Unternehmens erfüllt?