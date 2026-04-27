Friedlicher Weinfrühling 2026
Trotz gut gefüllter Weinberge wächst die Zukunftsangst
Polizei, Rettungskräfte und die Stadt Boppard zeigen sich zufrieden mit dem Mittelrheinischen Weinfrühling 2026.
Polizei, Rettungskräfte und die Stadt Boppard zeigen sich zufrieden mit dem Mittelrheinischen Weinfrühling 2026.
Annalena Bischoff

Die Stimmung war friedlich, die Sonne lockte Tausende in die Weinberge: Der Weinfrühling im Bopparder Hamm zeigte sich von seiner besten Seite. Während die Einsatzkräfte eine positive Bilanz ziehen, blicken die Veranstalter mit Sorge in die Zukunft.

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Rund 12.000 Besucher haben den Mittelrheinischen Weinfrühling im Bopparder Hamm zum 30-jährigen Bestehen gefeiert. Entlang der Strecke durch die Weinberge herrschte eine entspannte und friedliche Atmosphäre – ein Eindruck, den auch Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst bestätigen.

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