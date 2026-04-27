Die Stimmung war friedlich, die Sonne lockte Tausende in die Weinberge: Der Weinfrühling im Bopparder Hamm zeigte sich von seiner besten Seite. Während die Einsatzkräfte eine positive Bilanz ziehen, blicken die Veranstalter mit Sorge in die Zukunft.
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Rund 12.000 Besucher haben den Mittelrheinischen Weinfrühling im Bopparder Hamm zum 30-jährigen Bestehen gefeiert. Entlang der Strecke durch die Weinberge herrschte eine entspannte und friedliche Atmosphäre – ein Eindruck, den auch Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst bestätigen.