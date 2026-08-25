Sie soll kürzer werden, im Gegenzug aber mehr Attraktionen erhalten. Die Route der Traumschleife um Gondershausen wird angepasst. Thomas Biersch von der Tourist-Info Hunsrück-Mittelrhein erklärt die Hintergründe der Streckenänderung.
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Der Eifelblick mit Aussicht bis zur Hohen Acht, die romantische Schönstattkapelle oder die Etappe durchs „Canyon des Hunsrücks“ genannte Baybachtal: So bewirbt die Tourist-Info Hunsrück-Mittelrhein die 15,5 Kilometer lange Traumschleife Rabenlay bei Gondershausen.