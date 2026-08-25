Wanderweg bei Gondershausen Traumschleife Rabenlay hat „Verbesserungspotenzial“ Johannes Kirsch 25.08.2026, 11:00 Uhr

i Die Traumschleife Rabenlay führt rund um den Hunsrückort Gondershausen und wird vom Deutschen Wanderinstitut mit 74 Punkten bewertet. Nun wird ihre Route angepasst. Die Tourist-Info Hunsrück-Mittelrhein verspricht sich davon ein höheres Interesse. Johannes Kirsch

Sie soll kürzer werden, im Gegenzug aber mehr Attraktionen erhalten. Die Route der Traumschleife um Gondershausen wird angepasst. Thomas Biersch von der Tourist-Info Hunsrück-Mittelrhein erklärt die Hintergründe der Streckenänderung.

Der Eifelblick mit Aussicht bis zur Hohen Acht, die romantische Schönstattkapelle oder die Etappe durchs „Canyon des Hunsrücks“ genannte Baybachtal: So bewirbt die Tourist-Info Hunsrück-Mittelrhein die 15,5 Kilometer lange Traumschleife Rabenlay bei Gondershausen.







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