Sie begleitet den letzten Weg
Trauerrednerin aus Hasselbach tröstet mit Worten
Seit vier Jahren ist Bettina Keller aus Hasselbach Trauerrednerin. Ihren Beruf übt sie mit viel Leidenschaft aus.
Seit vier Jahren ist Bettina Keller aus Hasselbach Trauerrednerin. Ihren Beruf übt sie mit viel Leidenschaft aus.
Lara Kempf

Wie fasst man ein ganzes Leben in wenigen Minuten zusammen? Trauerrednerin Bettina Keller aus Hasselbach hört zu, fragt nach und sucht nach den richtigen Worten für den Abschied. Dabei geht es um mehr als nur den Tod.

Lesezeit 4 Minuten
Ist eine Person gestorben, fehlen einem oft die richtigen Worte. Was sollte man sagen und was vielleicht nicht? Und wie begegnet man den Angehörigen? Jemand, der in so einem Fall immer die richtigen Worte findet, ist Bettina Keller. Die Hasselbacherin arbeitet als Trauerrednerin und begleitet Angehörige auf dem Weg des Abschieds.
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