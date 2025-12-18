Konvoi durch Rhein-Hunsrück Traktorfahrer lässt sich durch Böller nicht abschrecken Andreas Nitsch 18.12.2025, 15:00 Uhr

i Fabian Hermann aus Oberhosenbach lässt sich durch den Zwischenfall am vergangenen Sonntag in Holzbach nicht beirren. Mit seinem Traktor, der mit Lichterketten ausstaffiert ist, wird er am Samstag bei einem Konvoi ab Beltheim mitfahren. Fabian Hermann

Mehrere Böllerwürfe und eine zerstörte Traktorfrontscheibe haben am Sonntag die glanzvolle Lichterfahrt der Landjugend Hunsrück überschattet. Nun spricht der betroffene Traktorfahrer darüber, wie er den hirnlosen Zwischenfall erlebt hat.

Die Böllerwürfe, die bei der Lichterfahrt der Landjugend Hunsrück am vergangenen Sonntag für große Aufregung gesorgt haben, sind bei Veranstaltern, Teilnehmern und Zuschauern noch immer Gesprächsthema Nummer eins. Traktorfahrer Fabian Hermann aus Oberhosenbach – an seinem Gefährt wurde die Frontscheibe durch solch einen Böller zerstört – lässt sich von dem Zwischenfall nicht unterkriegen.







