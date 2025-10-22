Nach Jahren der Kurzarbeit Traditionsunternehmen schließt Werk in Morbach Christoph Strouvelle 22.10.2025, 15:00 Uhr

i Die Firma Peiseler in Morbach schließt ihr Werk bis Januar 2026. Christoph Strouvelle

Das Unternehmen Peiseler, das fast 60 Jahre lang im Hunsrück Präzisionsmaschinen produziert hat, zieht sich ins Stammwerk nach Remscheid zurück. Was mit dem Gelände passiert, steht schon fest.

Ein Traditionsunternehmen verabschiedet sich aus dem Hunsrück: Die Remscheider Firma Peiseler gibt zum 31. Januar 2026 ihr Zweigwerk in Morbach auf. „Massive, nachhaltige Umsatzeinbußen erfordern eine Konzentration der Fertigungsaktivitäten auf einen Produktionsstandort“, sagt Marcel Fechtner, Prokurist bei Peiseler.







