Schulleiter zu 100 Jahren Abi „Tradition und Zukunft machen das HJG stark“ Annalena Bischoff 23.04.2026, 15:00 Uhr

i 73 Schülerinnen und Schüler des HJG feierten ihr bestandenes Abitur in der Hunsrückhalle in Simmern. Christopher Altenhof

Am Herzog-Johann-Gymnasium in Simmern trifft Jubiläum auf Neuanfang. Schulleiter Markus Quotschalla spricht über den erst verabschiedeten Jahrgang, den Schulalltag und die nächsten Jahre.

Unter dem Motto „Pirates of the CarABIan“ haben 73 Schüler des Herzog-Johann-Gymnasiums (HJG) ihr Abitur in der Hunsrückhalle in Simmern gefeiert. Für Schulleiter Markus Quotschalla ist es ein besonderer Zeitpunkt: Er wurde offiziell zum 1. Februar 2026 zum Schulchef ernannt – und erlebt gleichzeitig das 100-jährige Abitur-Jubiläum der Schule.







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