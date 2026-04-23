Am Herzog-Johann-Gymnasium in Simmern trifft Jubiläum auf Neuanfang. Schulleiter Markus Quotschalla spricht über den erst verabschiedeten Jahrgang, den Schulalltag und die nächsten Jahre.
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Unter dem Motto „Pirates of the CarABIan“ haben 73 Schüler des Herzog-Johann-Gymnasiums (HJG) ihr Abitur in der Hunsrückhalle in Simmern gefeiert. Für Schulleiter Markus Quotschalla ist es ein besonderer Zeitpunkt: Er wurde offiziell zum 1. Februar 2026 zum Schulchef ernannt – und erlebt gleichzeitig das 100-jährige Abitur-Jubiläum der Schule.