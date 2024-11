Seuchenalarm im Kreis Totes Wildschwein: Verdacht auf Schweinepest Jan Lindner

Hilko Röttgers 28.11.2024, 19:00 Uhr

i Die Afrikanische Schweinepest ist eine Gefahr für Wildschweine. Jetzt besteht der Verdacht, dass die Tierseuche den Rhein-Hunsrück-Kreis erreicht hat. Lino Mirgeler/dpa

Gibt es den ersten Fall von Afrikanischer Schweinepest im Rhein-Hunsrück-Kreis? Dieser Verdacht besteht, nachdem zwischen Boppard und Spay ein Wildschweinkadaver entdeckt wurde. Schutzmaßnahmen wurden eingeleitet.

Im Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es einen Verdachtsfall auf Afrikanische Schweinepest. Auslöser ist ein Wildschweinkadaver, der bereits am Dienstag am Rheinufer zwischen Boppard und Spay gefunden wurde. Über den Fund informierte am Donnerstag die Verwaltung des Rhein-Hunsrück-Kreises.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen