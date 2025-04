Die Laientheatergruppe Gödenroth, die seit mehr als 20 Jahren unter dem Namen Die Uffgesatzde alljährlich ein abendfüllendes Theaterstück auf die Bühne bringt, hatte am Wochenende wieder zu den Theatertagen ins Gemeindehaus eingeladen. Die Darsteller durften zu allen drei Aufführungsterminen vor ausverkauftem Haus, das heißt vor insgesamt 500 Zuschauern, spielen.

Aus diesem Grund hat sich das Ensemble für das kommende Jahr vorgenommen, an zwei Wochenenden insgesamt vier Aufführungen zu wagen. Die Regie wird stets von allen gemeinsam gemeistert. Die Uffgesatzde, die dabei konsumiert werden, tragen sicher zur Lockerheit der bunten Truppe bei. In diesem Jahr stand das Lustspiel in drei Akten von Winnie Abel mit dem Titel „Sommer, Sonne und Seitensprung“ auf dem Programm. Bernd Merg begrüßte das erwartungsfrohe Publikum, versprach allen gute Unterhaltung und dankte den Helfern für ihren Einsatz.

Bühne war einem Schwimmbecken nachempfunden

Die Bühne, die Stefan und Andreas Henning hergerichtet hatten, war einem Schwimmbecken nachempfunden. Eine Cocktailbar, blaues Meer und Palmen gehörten ebenfalls zur Dekoration. Alles vermittelte das Gefühl von Sommer, Leichtigkeit und Urlaub. Bürgermeisterin Claudia Hemmel will sich im Ferienclub ein paar entspannte Tage mit ihrem Geliebten Carsten Mann gönnen, bevor ihr anstrengender Wahlkampf beginnt. Doch was so locker und leicht anfängt, endet im Chaos. Als plötzlich die tratschende Friseurin mit ihrem proletenhaften Partner Manni im Club auftaucht, ist es mit der Ruhe vorbei. Zuerst will Claudia sich verstecken, doch das gelingt ihr nicht, die Bürgermeisterin und ihr Lover Carsten werden in flagranti erwischt, und damit beginnt ein Spießrutenlauf, denn eine negative Presse wäre für das ehrenvolle Amt als Bürgermeisterin keineswegs förderlich. Als Danni Schmidtchen dann auch noch ein fatales Foto schießt, das beide in einer verfänglichen Situation abbildet, beginnt Claudia sich in einem wahren Lügengespinst zu verstricken, aus dem sie so schnell nicht mehr herauskommt.

Die Situation wird immer peinlicher und die Lügen immer abenteuerlicher, doch damit nicht genug, plötzlich erscheint Claudias Ehemann Hajo unverhofft im Club, und es wird alles noch viel schlimmer. Claudia gibt Carsten als ihren verhaltensauffälligen Cousin aus, Carsten muss wohl oder übel mitspielen, Hajo ist derweil ganz in seinem Element, denn er hat gerade einen Lehrgang im Deeskalationstraining gemacht, seine neuen Erkenntnisse will er unbedingt testen, und hier hat er an vielen lebenden Objekten die beste Gelegenheit dazu. Für Claudia und Carsten wird der geplante Traumurlaub immer mehr zum wahnwitzigen Albtraum.

Feuriger Italiener vernascht eine Urlauberin nach der anderen

Auch für Enzo, den feurigen Italiener und Animateur, ist der Club eine wahre Spielwiese. Er vernascht eine Urlauberin nach der anderen und schwört den Damen, deren Namen er ständig verwechselt, ewige Liebe. Das geht so lange gut, bis eine Schöne ihn beim Wort nimmt und bei ihm bleiben möchte. Manni legt sich mit Hajo an und bescheinigt ihm einen Mangel an Testosteron, Greta erklärt Enzo, dass sie schwanger von ihm ist, als dieser bestreitet, als Vater infrage zu kommen, bezeichnet sie ihn als männliche Hure. Zu guter Letzt hat Hajo sich in Danni verliebt und spürt, dass ihn mit ihr eine Seelenverwandtschaft verbindet. Das Publikum ist begeistert von so vielen Verwicklungen und Verwirrungen und spendet den hervorragenden Darstellern begeisterten Applaus.

Die Darsteller und weitere Beteiligte: Simone Tirajeh (Bürgermeisterin Claudia Hemmel), Mike Freiß (Liebhaber Carsten Mann), Marina Ott (Friseurin Danni Schmidtchen), Robin Tirajeh (Manni), Dominik Adamus (Hajo Hemmel-Klauswitz), Michael Etzkorn (Enzo Animateur), Alexandra Kraus (Doppelrolle als Greta und Taucherin), Anke Henning (Souffleuse), Janine Jacobs (Maske), Diana Müller (Frisuren).