Wein aus der Gießkanne und nackte Hintern an der Wand? Das Augenzwinkern darf nicht fehlen, wenn Thomas Torkler und Werner Dupuis zur Kamera greifen. Wer Lust hat, kann daran teilnehmen: bei einer Ausstellung in Simmern.

40 Jahre Pro-Winzkino, das sind nicht nur unzählige Filme, die über die Leinwand flimmerten, das sind vor allem unzählige Moment und Erlebnisse, die die Pro-Winzler miteinander teilen. Und mit ihrem Publikum, ihren Freunden und Gästen. Denn das Pro-Winzkino ist mehr als bloßes Kino, es ist Kultur- und Begegnungsraum, es ist ein „Gehaichnis“. Passender also konnte auch der Titel der Ausstellung nicht ausfallen, die derzeit im Foyer des Simmerner Schlosses gezeigt wird: „40 Jahre Pro-Winzkino in Bildern – ein Gehaichnis“.

Dass es ausgerechnet Fotos von Thomas Torkler und Werner Dupuis sind, die da im Foyer hängen, kommt nicht von ungefähr. Sind sie doch seit vielen Jahrzehnten im Grunde Teil dieses Gehaichnisses. Von Beginn an begleiten sie die Pro-Winzler, gern waren sie auch kurzfristig und auf Zuruf da, wenn eine Veranstaltung anstand, über die berichtet und die fotografiert werden wollte. Als feste Mitglieder der Redaktion der Rhein-Hunsrück-Zeitung waren ihnen solch spontane Termine nicht nur Pflicht, sie waren ihnen vielmehr ein Anliegen. „Für das Pro-Winzkino hatte und habe ich immer Zeit“, macht Torkler denn auch bei der Vernissage deutlich.

i Thomas Torkler berichtet bei der Vernissage auch davon, wie Werner Dupuis und er die Auswahl der Bilder getroffen haben. Charlotte Krämer-Schick

So wundert es nicht, dass es den beiden schwerfiel, aus unzähligen Kisten mit Fotos und Negativen und aus unzähligen digitalen Fotos eine nur bescheidene Auswahl ihres Schaffens auszuwählen. Schnell haben sie sich beim Sichten der Bilder davon verabschiedet, für jedes der 40 Jahre ein Foto zu finden. „Denn es gab nicht von jedem Jahr das eine Foto“, sagt Torkler. So legten Dupuis und er einen Ordner mit „Muss-Bildern“ an. „Das waren dann aber schnell mehr als hundert“, erzählt Torkler den zahlreichen Besuchern. Also entschieden sie sich, wenigstens jede „Pro-Winzkino-Kategorie“ abzubilden. Diese Kategorien waren schnell gefunden und reichen von „Heimat“ und Edgar Reitz über Veranstaltungen wie das Stadtgespräch oder Podiumsdiskussionen bis hin zu den Heimat Europa Filmfestspielen.

Jan Josef Liefers, Ulrich Tukur, Gudrun Landgrebe – allein diese Namen lassen erahnen, wer schon alles den Weg nach Simmern und ins Pro-Winzkino gemacht hat. Auch Heiner Geißler oder Jean Asselborn waren schon da. Und natürlich darf Marie Goot aus „Heimat“ nicht fehlen bei einer solchen Ausstellung – mit Edgar Reitz und Marita Breuer neben sich. Ein Bild mit Wolf Dobberthin, Ralph „Mosch“ Himmler und Joachim Schreiber macht deutlich, dass immer auch Musik spielt im und rund um das Pro-Winzkino. Ebenjenes Bild sorgt aber auch für Trauer, erinnert es doch an den erst kürzlich verstorbenen Kantor, der nur zu gern bei Stummfilmvorführungen improvisierte. Doch auch der Werdegang des Kinos wird gewürdigt, etwa mit einem Foto, das Klaus Endres am Projektor zeigt und damit das prädigitale Zeitalter widerspiegelt.

i Zeit zum Gespräch und zum Schwelgen in Erinnerungen, dafür nahmen sich die Pro-Winzler wie Wolfgang Stemann bei der Vernissage Zeit. Charlotte Krämer-Schick

Dass Tukur einen Teller mit „Gefillde Kleeß“ in Händen hält und Fritz Schellack eine Kochmütze trägt, auch diese Bilder spiegeln das Pro-Winzkino wider. „Das Motto ,Hauptsach gut gess’ zog sich durch alle Abzüge“, berichtet Torkler. Und die ausgewachsene Affinität der Pro-Winzler zur Kulinarik sorgte häufig auch dafür, dass aus einem spontanen Zeitungstermin schnell ein ausgedehnter Abend mit gutem Essen und hervorragendem Wein wurde. „Terminkultur“ lautet hier das Stichwort des Zeitungs-Dreamteams Torkler und Dupuis. Diese Affinität wurde auch am Abend der Vernissage deutlich, sorgten die Pro-Winzler doch selbst für köstliche Häppchen, abgerundet durch einige Flaschen der Filmfestweine aus diesem und dem vergangenen Jahr.

Doch wo Dupuis und Torkler fotografieren, geht es nicht nur um den Genuss, auch das Augenzwinkern darf nicht fehlen. So bekommen Besucher der Ausstellung etwa Isabell Freifrau von Salis zu Gesicht, wie sie Wein mit einer Gießkanne ausschenkt. Und – ganz pikant – auch nackte Hintern der männlichen Pro-Winzler zieren eine Wand des Foyers. „Meinen großen Respekt zur Freigabe dieses Fotos“, äußert da Michael Boos, Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Simmern-Rheinböllen, und schiebt hinterher: „Da werden sich wohl manche fragen: Wer ist wer?“

i Wolf Dobberthin und Peter Fett sorgen bei der Vernissage für den "guten Ton". Charlotte Krämer-Schick

Am Ende ist das aber gar nicht so wichtig. Wichtig ist, das Engagement der „Neun“ zu würdigen. Dass das in diesem Jahr mit gleich zwei Ausstellungen vollzogen wird – auch im Edgar-Reitz-Filmhaus geht es aktuell um die Geschichte des Kinos –, ehrt die Pro-Winzler sehr, äußert Wolfgang Stemann vom Pro-Winzkino. Dass ihm und seinen Mitstreitern in all den Jahren sowohl die Verbandsgemeinde, als auch die Stadt Simmern stets zur Seite standen, machen an dem Abend auch VG-Bürgermeister Boos und Simmerns Beigeordneter Gerhard Peifer deutlich. „Die Verbandsgemeinde stand und steht immer hinter den Machern“, sagt Boos, während Peifer hofft, dass die Pro-Winz-Geschichte noch 40 Jahre weitergehen möge.

Stemann dankt außerdem Kristina Müller-Bongard, der Leiterin des Hunsrück-Museums, die die Ausstellung ein Stück weit geordnet hat. „Im Produkt muss Leichtigkeit rüberkommen, aber Kultur ist Arbeit“, sagt Stemann. Und es wäre Wahnsinn, wenn es nicht gelänge, diese fortzuführen. „Eine gute Basis ist da“, sagt Stemann. Und wie gut diese ist, auch das zeigt die Ausstellung, deren Vernissage Wolf Dobberthin an den Tasten und Peter Fett am Saxofon mehr als würdig musikalisch begleiteten.

Pro-Winzkino ist in zwei Ausstellungen Thema

Die Fotoausstellung „40 Jahre Pro-Winzkino in Bildern – ein Gehaichnis“ mit Bildern von Thomas Torkler und Werner Dupuis ist bis zum 24. August im Foyer des Simmerner Schlosses zu sehen. Die Ausstellung „40 Jahre Pro-Winzkino“ im Edgar-Reitz-Filmhaus, die sich mit der Geschichte der Einrichtung auseinandersetzt, läuft noch bis zum 7. September.

Weitere Infos gibt es unter https://www.hunsrueck-museum.de