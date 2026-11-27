Hunsrücker Maurer gewinnt Gold Toni Hammes macht seinen Ausbildungsbetrieb stolz Lara Kempf 27.11.2026, 18:30 Uhr

i Dass Toni Hammes aus Gondershausen Deutscher Meister im Maurer Gewerk geworden ist, freut seinen Ausbildungsbetrieb, Ralf Löhr Bauunternehmung Boppard, sehr. Claudius Pflug

Den besten Maurer Deutschlands im eigenen Betrieb zu haben, ist alles andere als selbstverständlich. Für Ralf Löhr aus Boppard-Buchholz ist es Realität: Er hat Toni Hammes ausgebildet. Wie er auf den Erfolg seines ehemaligen Lehrlings blickt.

„Bester Maurer Deutschlands“ – über diesen Titel darf sich Toni Hammes seit Kurzem freuen. Bei der Deutschen Meisterschaft im Handwerk sicherte sich der Gondershausener den ersten Platz. Gelernt hat er seine handwerklichen Fähigkeiten in seinem Ausbildungsbetrieb, dem Bauunternehmen von Ralf Löhr in Boppard-Buchholz – und der ist mächtig stolz auf die Leistung des 21-Jährigen.







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