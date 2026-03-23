Erlös geht an soziale Projekte Tombola des Rotary Clubs Simmern ist Ralf Lippels Baby Charlotte Krämer-Schick 23.03.2026, 14:00 Uhr

i Die Ostertombola des Rotary Clubs Simmern ist sein Baby, sagt Ralf Lippel. Denn er hatte die Idee dazu. In diesem Jahr findet sie bereits zum siebten Mal statt. Charlotte Krämer-Schick

Bereits zum siebten Mal führt der Rotary Club Simmern seine Ostertombola durch. Wer noch ein Los ergattern will, muss sich allerdings beeilen, denn der Verkauf endet bald.

Er sei noch ein recht junger Arzt gewesen, als er angesprochen und gefragt wurde, ob er nicht Mitglied des Rotary Clubs werden wolle. Das ist nun mehr als 20 Jahre her, und seitdem ist Ralf Lippel Feuer und Flamme für den Verein. Dass der Club so international ist, das begeistert den in Simmern praktizierenden Facharzt für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde ganz besonders.







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