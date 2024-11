Tödlicher Verkehrsunfall auf der B50 bei Hirschfeld

Im Bereich der B50/B327 bei Hirschfeld ist es am Samstagabend gegen 22.45 Uhr zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, stieß auf schneebedeckter Fahrbahn ein Lkw mit einem Auto frontal zusammen. Der 39-jährige Autofahrer verstarb noch an der Unfallstelle. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Die B50/B327 war im Bereich der Unfallstelle für mehrere Stunden bis circa 8 Uhr am Sonntagmorgen voll gesperrt. Wie es zum Unfall kommen konnte, ist bislang nicht bekannt. Zur genauen Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter beauftragt. red