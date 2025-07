Vor rund zwei Wochen kam es zu dem tödlichen Unfall zwischen Dillendorf-Liederbach und Niedersohren, bei dem ein 36-jähriger Mann von einem Fahrzeug erfasst und getötet wurde. Nun hat die Polizei den mutmaßlichen Unfallverursacher ermittelt.

Rückblick: In der Nacht auf Sonntag, 29. Juni, war der Mann aus der Verbandsgemeinde Kirchberg auf dem Wirtschaftsweg zwischen Dillendorf-Liederbach und Niedersohren in Höhe des Forsthauses Brauschied von einem Passanten leblos aufgefunden worden. Nach einer Feier war er dort zu Fuß unterwegs gewesen, wurde von einem Fahrzeug erfasst und starb an den Unfallfolgen. Nach ersten Ermittlungen ging die Polizei davon aus, dass es sich bei dem Fahrzeug um ein massives landwirtschaftliches oder ein entsprechendes Baustellenfahrzeug handelte. Da auf dem Weg reger Verkehr durch die Baustellenfahrzeuge der Hunsrückquerbahn herrscht, waren auch diese Gegenstand der Ermittlungen.

23-Jähriger war mit Schlepper und Muldenkipp-Anhänger unterwegs

Nun die Erkenntnis: Der mutmaßliche Unfallverursacher ist ein 23-jähriger Fahrer eines Schleppers mit Muldenkipp-Anhänger. Durch Hinweise von Passanten habe sich der Anfangsverdacht gegen den 23-Jährigen bestätigt, teilt Gerd Deutschler, Leitender Oberstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach, auf Anfrage mit. Nach bisherigem Ermittlungsstand habe er das 36-jährige Opfer am Unfallmorgen mit dem äußerenProfilbereich eines der massiven Räder seines Fahrzeugs seitlich erfasst. Dadurch wurde der36-Jährige schwer verletzt und stürzte in den Graben des Wirtschaftsweges, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Eine Verbindung zu einem Baustellenfahrzeug der Hunsrückquerbahn sei allerdings nicht wahrscheinlich, sagt Deutschler.

Warum und wie genau der 23-Jährige den Mann angefahren haben soll, muss noch geklärt werden. Dazu wertet die Polizei aktuell weitere Spuren aus. Dabei steht auch dieFrage im Fokus, wie und ob der Fahrer des Gespanns den Unfall bemerkt hat und, ob er den Fußgänger überhaupt hätte sehen müssen.