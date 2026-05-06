Polizei teilt Erkenntnisse mit Tödlicher Quadunfall zwischen Laubach und Horn Philipp Lauer 06.05.2026, 15:00 Uhr

i Symbolfoto: Der Schriftzug "Unfall" ist neben dem Blaulicht auf dem Dach eines Polizeiautos zu lesen. Marcus Brandt/ dpa. Marcus Brandt/dpa

Nach dem Quadunfall nahe Laubach am Sonntag, 3. Mai, bei dem zwei Menschen starben, äußerte sich die Polizei bislang wegen laufender Ermittlungen nicht weiter. Nun teilt die Pressestelle in Koblenz mit, welche Erkenntnisse sich ergeben haben.

Bei einem Unfall mit einem Quad am Sonntag, 3. Mai, auf einem Feldweg zwischen Laubach und Horn sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Die Polizei berichtet auf Anfrage unserer Zeitung, welche Erkenntnisse die Ermittlungen gebracht haben.Zum Unfallhergang geht die Polizei nach dem derzeitigen Stand davon aus, dass der Fahrer des Quads „aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen ist und anschließend verunfallte“.







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