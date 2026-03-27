Wie schon 2021 zieht Tobias Vogt (CDU) als Gewinner des Wahlkreises 16 dieses Jahr erneut in den rheinland-pfälzischen Landtag ein. Nun jedoch als Abgeordneter der Regierungspartei. Wie es weitergeht, erzählt er im Gespräch mit unserer Zeitung.
Lesezeit 4 Minuten
Mehr als 17.000 Erststimmen hat Tobias Vogt, Direktkandidat der CDU im Rhein-Hunsrück-Kreis, bei der Landtagswahl im Wahlkreis 16 bekommen. Damit gewann er erneut – wie auch bereits 2021 – das Direktmandat und zieht nun wieder in den rheinland-pfälzischen Landtag ein.