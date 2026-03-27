Direktkandidat im Interview
Tobias Vogt will sich weiter für den Hunsrück einsetzen
Tobias Vogt (CDU) aus Buch hat bei der Landtagswahl im Wahlkreis 16 das Direktmandat gewonnen und zieht erneut in den rheinland-
Tobias Vogt (CDU) aus Buch hat bei der Landtagswahl im Wahlkreis 16 das Direktmandat gewonnen und zieht erneut in den rheinland-pfälzischen Landtag ein.
Lara Kempf

Wie schon 2021 zieht Tobias Vogt (CDU) als Gewinner des Wahlkreises 16 dieses Jahr erneut in den rheinland-pfälzischen Landtag ein. Nun jedoch als Abgeordneter der Regierungspartei. Wie es weitergeht, erzählt er im Gespräch mit unserer Zeitung.

Lesezeit 4 Minuten
Mehr als 17.000 Erststimmen hat Tobias Vogt, Direktkandidat der CDU im Rhein-Hunsrück-Kreis, bei der Landtagswahl im Wahlkreis 16 bekommen. Damit gewann er erneut – wie auch bereits 2021 – das Direktmandat und zieht nun wieder in den rheinland-pfälzischen Landtag ein.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Hunsrück-ZeitungWK 16 – Rhein-Hunsrück

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