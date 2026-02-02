Direktkandidat Wahlkreis 16
Tobias Vogt (CDU) will den ländlichen Raum stärken
Tobias Vogt (CDU) aus Buch will bei der anstehenden Landtagswahl am 22. März im Wahlkreis Rhein-Hunsrück das Direktmandat holen.
Lara Kempf

Der 37-jährige Tobias Vogt (CDU) kandidiert in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal für den rheinland-pfälzischen Landtag. Im Gespräch mit unserer Zeitung verrät er, für welche Themen er sich einsetzen will.

Lesezeit 3 Minuten
Die Landespolitik ist für Tobias Vogt vertrautes Terrain. Bereits seit fünf Jahren ist der 37-Jährige aus Buch Abgeordneter im rheinland-pfälzischen Landtag. 2021 gewann er das Direktmandat des Rhein-Hunsrück-Kreises. In den vergangenen fünf Jahren hat er sein Netzwerk im Wahlkreis ausgebaut.

