Direktkandidat Wahlkreis 16 Tobias Vogt (CDU) will den ländlichen Raum stärken Lara Kempf 02.02.2026, 18:00 Uhr

i Tobias Vogt (CDU) aus Buch will bei der anstehenden Landtagswahl am 22. März im Wahlkreis Rhein-Hunsrück das Direktmandat holen. Lara Kempf

Der 37-jährige Tobias Vogt (CDU) kandidiert in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal für den rheinland-pfälzischen Landtag. Im Gespräch mit unserer Zeitung verrät er, für welche Themen er sich einsetzen will.

Die Landespolitik ist für Tobias Vogt vertrautes Terrain. Bereits seit fünf Jahren ist der 37-Jährige aus Buch Abgeordneter im rheinland-pfälzischen Landtag. 2021 gewann er das Direktmandat des Rhein-Hunsrück-Kreises. In den vergangenen fünf Jahren hat er sein Netzwerk im Wahlkreis ausgebaut.







