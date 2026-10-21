Mit 27 plötzlich Chef Tobias Schreiners Betrieb in Simmern wächst und wächst Monika Pradelok 21.10.2026, 18:00 Uhr

i Spaß bei der Arbeit muss sein: In der Werk- und Produktionshalle seines Betriebs in Simmern bearbeitet Tobias Schreiner an der Kreissäge Holzbauteile für die Vorfertigung einer Wand. Monika Pradelok

Der gebürtige Simmerner Tobias Schreiner geht früh seinen eigenen Weg: Mit 24 steigt er bei Petry Dach und Wand ein, mit 27 führt er den Betrieb allein. Heute beschäftigt der 29-Jährige rund 60 Mitarbeiter. Was ihn antreibt.

Im Industriepark 37 in Simmern herrscht geschäftiges Treiben: In den Hallen von „Schreiner Dach und Wand” pumpen Maschinen Dämmmaterial in vorgefertigte Wände, Mitarbeiter schneiden Holzplatten zu. Was in der weitläufigen Werk- und Produktionshalle heute selbstverständlich wirkt, begann vor fünf Jahren mit Tobias Schreiners Einstieg in ein bestehendes Unternehmen.







Artikel teilen

Artikel teilen