Tierpark Rheinböllen will Lern- und Erfahrungsort sein

Die blühenden Kirschbäume, das überall sprießende Grün und die lauen Winde sind eindeutige Indizien dafür, dass der graue Winter zu Ende ist. Sie läuten den bunten Frühling ein. Auch im Tierpark Rheinböllen ist man ganz auf das Frühjahr eingestellt. Ein buntes Programm erwartet die großen und kleinen Besucher in den Osterferien und im Wonnemonat Mai.

i Die Erdmännche haben keine Scheu kleine Leckereien direkt aus der Hand der Besucher zu fressen. Werner Dupuis

In den vergangen fünf Jahren, seitdem Kristof Fröhlich die Leitung des Tierparks übernahm, hat sich der ehemalige Hochwildschutzpark völlig gewandelt. Viele Zäune wurden abgebaut, Bäume und Hecken gepflanzt, die Gehege neu gestaltet und Gebäude renoviert. Die Zahl der Mitarbeiter, die sich um das 76 Hektar große Gelände und das Wohlergehen der darin lebendenden 35 Arten – vom putzigen Erdmännchen bis zu den imposanten Bisons – und um die Besucher kümmern, wurden erheblich auf 71 Personen aufgestockt. Im vergangenen Jahr waren es 162.000 Besucher, die eine Entdeckungstour rund um den Volkenbacher Weiher machten, dabei die Tiere hautnah erlebten und während ihres Spaziergangs ein Stück Natur genießen konnten.

Ein besonderes Augenmerk hat Tierparkchef Fröhlich bei seiner Neukonzeption auf ein pädagogisches Konzept gelegt. Sein Park soll nicht nur als Freizeiteinrichtung dienen, sondern bei kleinen und großen Besuchern die Sensibilität für Umwelt und Natur erhöhen, die sie dann auch in ihren Alltag weitertragen. Der Tierpark soll nicht nur Unterhaltung bieten, sondern während des Freizeitvergnügens auch zugleich ein Lern- und Erfahrungsort sein.

i Lieblingstiere hautnah erleben können die Besucher im Rheinböllener Tierpark. Besonders zutraulich sind die putzigen Erdmännchen. Werner Dupuis

Dafür wurde 2020 die Tierparkschule gegründet. Als zoopädagogische Abteilung werden hier Informationen, Beratungen, Anleitungen und Schulung gebündelt. Unter der Leitung einer Biologin und einer Pädagogin findet hier Umweltbildung mitten in der Natur und im direkten Kontakt mit den Tieren und Pflanzen statt. Nachhaltige Entwicklung, passiver und aktiver Arten- und Naturschutz sowie dessen Management werden hier vermittelt. Für Schulklassen, Kindergeburtstage, Firmenfeiern oder auch Familienausflüge wird ein vielfältiges Angebot rund um die Natur und Tierwelt geboten. Mit der Kurt-Schöllhammer-Schule in Simmern existiert eine Patenschaft, ein eigener Park-Kindergarten ist geplant.

i Ein Erdmännchen hält immer Wacht, auch wenn die vertraute Tierpflegerin mit dem Besuch in ihrem Gehege ist. Werner Dupuis

Der Rheinböllener Tierpark beteiligt sich auch an der Initiative „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (BNE), einer weltweiten Bildungskampagne der Vereinten Nationen, die international und national von einem breiten Spektrum verschiedener Akteure getragen wird. Sie soll das Individuum zu zukunftsfähigem Denken und Handeln befähigen und es allen Menschen ermöglichen, die Auswirkungen des eigenen Handelns auf die Welt zu verstehen und verantwortungsvolle, nachhaltige Entscheidungen zu treffen. Damit sollen nachhaltige Entwicklungsprozesse lokal wie global in Gang gesetzt und – nachhaltig – in Gang gehalten werden, um weltweit und dauerhaft lebenswerte Verhältnisse für alle zu erreichen.

Von Frühstück im Park bis Tierpfleger-Workshop

Bis Ende Mai bietet der Tierpark Rheinböllen samstags und sonntags das „Frühstück im Park“ an. Besucher können im Waldbistro mit Blick auf den See regionale Leckereien vom Frühstücksbuffet genießen. Weitere Termine sollen folgen.

In regelmäßigen Abständen bietet der Park einen Tierpfleger-Workshop für Kinder von sechs bis zwölf Jahren an. Nach einer großen Runde mit Führung durch den Park werden Gehege gemistet, Futter zubereitet, Tiere gefüttert und mit etwas Kreativität auch beschäftigt.

Ein besonderes Event findet am Muttertagswochenende, 10. und 11. Mai, statt. Bei „Wein im Park“ können die Besucher Weine von acht ausgewählten Weingütern probieren und dabei die Nähe zu den Tieren genießen. Mit einem Weinpass können die Weine ab 12 Uhr an jeder Station probiert werden, junge Winzer bringen frische Ideen und spannende Tropfen mit. Mit dem Traubensaftpass wird auch für die Kinder jeder Stopp zum Erlebnis.

Weitere Infos gibt es unter www.tierpark-rheinboellen.de