Neuanschaffung wird eingeweiht
Tierpark Rheinböllen: Im Bauwagen die Natur erkunden
Biologin Ebru Fetzer (Mitte), Leiterin der Tierparkschule, faszinierte Klein und Groß mit ihren Informationen im neuen Bauwagen.
Biologin Ebru Fetzer (Mitte), Leiterin der Tierparkschule, faszinierte Klein und Groß mit ihren Informationen im neuen Bauwagen.
Dieter Diether

Der Tierpark Rheinböllen – genauer gesagt: die Tierparkschule – hat eine neue Attraktion. In einem eigens angefertigten Bauwagen werden Projekte und Mitmachangebote zum Natur- und Artenschutz angeboten. Unsere Zeitung war bei der Einweihung dabei.

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„Wir schützen nur, was wir kennen und was wir zu schützen gelernt haben“, überschreibt Biologin Ebru Fetzer vom Tierpark Rheinböllen die Devise für einen neu angeschafften Bauwagen für die Tierparkschule, deren Leiterin sie ist. Zusammen mit ihrem Team hat sie die Auftaktveranstaltung – also quasi die Einweihung des neuen „Schulhauses“ – im Rahmen des Tierparkschulfestes organisiert.

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