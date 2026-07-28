Mehr als eine Feierlichkeit
Tierlebenshof in Kirchberg feiert Hoffest
Seit 2019 betreibt Markus Gärtner den Tierlebenshof „Ein bisschen Wärme“ in Kirchberg. Schwein Uwe war einer seiner liebsten Vie
Seit 2019 betreibt Markus Gärtner den Tierlebenshof „Ein bisschen Wärme“ in Kirchberg. Schwein Uwe war einer seiner liebsten Vierbeiner. Vor wenigen Monaten ist der Eber verstorben.
Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Markus Gärtner gibt auf seinem Hof in Kirchberg kranken und ungewollten Tieren ein Zuhause. Beim Hoffest am Sonntag, 9. August, erhalten Interessierte einen Einblick in seine Arbeit. Dabei ist das Fest weit mehr als nur eine Veranstaltung.

Lesezeit 2 Minuten
Ob Schweine, Kühe oder Schafe: Auf dem Tierlebenshof „Ein bisschen Wärme“ in Kirchberg haben bis jetzt mehr als 100 Tiere ein neues Zuhause gefunden. Im August feiert der Hof sein jährliches Hoffest. Die Veranstaltung ist für Betreiber Markus Gärtner jedoch mehr als nur eine Feierlichkeit.
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