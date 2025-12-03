In stillem Gedenken Tier-Erlebnispark Bell trauert um Alexandra Taetz Charlotte Krämer-Schick 03.12.2025, 13:00 Uhr

i Die Tiere und der Tier-Erlebnispark waren ihr Herzensanliegen, die Familie aber stand stets im Mittelpunkt von Alexandra Taetz' Leben. Am Freitag, 28. November, erlag die 38-Jährige einem Krebsleiden. Werner Dupuis

Gemeinsam mit ihrem Mann Remo Müller machte sich Alexandra Taetz auf einen mutigen Weg. Mit viel Herzblut verwandelte die Familie einen heruntergekommenen Märchenpark in einen beliebten Freizeitpark. Nun muss der Park schmerzlich Abschied nehmen.

Gut zehn Jahre ist es her, dass Alexandra Taetz und Remo Müller einen mutigen Schritt wagten: Sie eröffneten gemeinsam den Tier-Erlebnispark Bell. Nun muss der beliebte Park schmerzlich Abschied nehmen. Alexandra Taetz ist einem Krebsleiden erlegen, sie starb am Freitag, 28.







Artikel teilen

Artikel teilen