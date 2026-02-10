Direktkandidat Wahlkreis 16
Thorsten Garske (FW) will pragmatische Politik machen
Thorsten Garske tritt als Direktkandidat der Freien Wähler im Wahlkreis 16 Rhein-Hunsrück an. Er engagiert sich seit vergangenem
Thorsten Garske tritt als Direktkandidat der Freien Wähler im Wahlkreis 16 Rhein-Hunsrück an. Er engagiert sich seit vergangenem Jahr im Kreisverband, unter anderem als Vorstandsmitglied.
Philipp Lauer

Thorsten Garske tritt als Direktkandidat der Freien Wähler im Wahlkreis 16 zur Landtagswahl an. Für Politik interessiert habe er sich schon immer, sagt der 54-jährige Lehrer und berichtet, was ihn nun dazu bewegt hat, Politik machen zu wollen.

Lesezeit 3 Minuten
Wenn man sich von der Politik weniger vertreten fühlt, kann das zu Politikverdrossenheit führen. Anders ist das bei Thorsten Garske. Nach der Bundestagswahl im vergangenen Jahr hat er sich stattdessen der Partei der Freien Wähler angeschlossen. Zur Landtagswahl im März kandidiert er als Direktkandidat im Wahlkreis 16.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Hunsrück-ZeitungWK 16 – Rhein-Hunsrück

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Hunsrück-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren