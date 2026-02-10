Direktkandidat Wahlkreis 16 Thorsten Garske (FW) will pragmatische Politik machen Philipp Lauer 10.02.2026, 18:00 Uhr

i Thorsten Garske tritt als Direktkandidat der Freien Wähler im Wahlkreis 16 Rhein-Hunsrück an. Er engagiert sich seit vergangenem Jahr im Kreisverband, unter anderem als Vorstandsmitglied. Philipp Lauer

Thorsten Garske tritt als Direktkandidat der Freien Wähler im Wahlkreis 16 zur Landtagswahl an. Für Politik interessiert habe er sich schon immer, sagt der 54-jährige Lehrer und berichtet, was ihn nun dazu bewegt hat, Politik machen zu wollen.

Wenn man sich von der Politik weniger vertreten fühlt, kann das zu Politikverdrossenheit führen. Anders ist das bei Thorsten Garske. Nach der Bundestagswahl im vergangenen Jahr hat er sich stattdessen der Partei der Freien Wähler angeschlossen. Zur Landtagswahl im März kandidiert er als Direktkandidat im Wahlkreis 16.







