Thomas Huber in Liebshausen: Jäger des eigenen Glücks

Steile Aufstiege, tragische Abstürze und die Suche nach dem Glück: Der Extrembergsteiger Thomas Huber hat in Liebshausen aus seinem Leben berichtet. Die Zuhörer konnten spannende Geschichten und tiefe Einsichten mit nach Hause nehmen.
Lesezeit 3 Minuten
Dass er einer der besten Bergsteiger aller Zeiten ist, sieht man Thomas Huber nicht unbedingt an. In Bluejeans, schwarzem T-Shirt und Adidas-Sneakern steht er am Samstagabend auf der Bühne der Antonius-Halle in Liebshausen und blickt mit wachen Augen ins Publikum.