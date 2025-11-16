Vortrag für „HELFT UNS LEBEN“ Thomas Huber in Liebshausen: Jäger des eigenen Glücks 16.11.2025, 15:00 Uhr

i In den Bergen ist Freiheit - so lautet der Titel der Autobiografie von Thomas Huber. In Liebshausen erzählte der Extremkletterer aus seinem Leben. Huberbuam

Steile Aufstiege, tragische Abstürze und die Suche nach dem Glück: Der Extrembergsteiger Thomas Huber hat in Liebshausen aus seinem Leben berichtet. Die Zuhörer konnten spannende Geschichten und tiefe Einsichten mit nach Hause nehmen.

Dass er einer der besten Bergsteiger aller Zeiten ist, sieht man Thomas Huber nicht unbedingt an. In Bluejeans, schwarzem T-Shirt und Adidas-Sneakern steht er am Samstagabend auf der Bühne der Antonius-Halle in Liebshausen und blickt mit wachen Augen ins Publikum.







