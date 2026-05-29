Der Gemeinderat Thörlingen plant nahe dem Dorf in Richtung Baybachtal einen Standort für ein Windrad. Nachdem Informationen zur Größe des Rads und der Nähe zum Dorf bekannt wurden, haben Einwohner einen Bürgerentscheid dazu beantragt.
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Die Gemeinde Thörlingen beabsichtigt eine Fläche nahe dem Dorf für ein Windrad zu verpachten. Über die sogenannte isolierte Positivplanung (siehe Infobox) soll die Fläche dazu ausgewiesen werden. Auf einer Bürgerversammlung Ende April präsentierte unter anderem der Projektierer seine Pläne.