Zwischen Dorf und Baybachtal
Thörlingen plant Windrad: Findet Bürgerentscheid statt?
Rings um Thörlingen drehen sich etliche Windräder und bringen den Gemeinden Pachteinnahmen. Allein das kleine Dorf kam bislang n
Rings um Thörlingen drehen sich etliche Windräder und bringen den Gemeinden Pachteinnahmen. Allein das kleine Dorf kam bislang nicht zum Zug. Das soll sich auf Wunsch des Gemeinderats ändern.
Philipp Lauer

Der Gemeinderat Thörlingen plant nahe dem Dorf in Richtung Baybachtal einen Standort für ein Windrad. Nachdem Informationen zur Größe des Rads und der Nähe zum Dorf bekannt wurden, haben Einwohner einen Bürgerentscheid dazu beantragt.

Lesezeit 5 Minuten
Die Gemeinde Thörlingen beabsichtigt eine Fläche nahe dem Dorf für ein Windrad zu verpachten. Über die sogenannte isolierte Positivplanung (siehe Infobox) soll die Fläche dazu ausgewiesen werden. Auf einer Bürgerversammlung Ende April präsentierte unter anderem der Projektierer seine Pläne.

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