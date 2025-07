Seit Montag laufen die Bauarbeiten zur Sanierung der Hunsrückhöhenstraße von Niedert bis zum Abzweig in Richtung Mühlpfad. In den Orten entlang der Umleitungsstrecke ist seitdem entsprechend wesentlich mehr Verkehr – in den teilweise engen Gassen und Kurven führt das mitunter zu kritischen Situationen. Besonders in Thörlingen lassen sich gefährliche Szenen beobachten.

Mitten in dem beschaulichen 140-Einwohner-Ort führt die Hauptstraße einmal scharf um die Ecke – zu scharf für große Lastwagen. Am Mittwochmittag versucht es ein Fahrer dennoch. Als er merkt, dass er die Kurve nicht kriegt, hält er an, legt den Rückwärtsgang ein, setzt einige Meter zurück – schwer zu sagen, ob er die Autos hinter sich dabei im Blick hat. Statt links biegt er rechts ab in Richtung der Stichstraße zum Wanderparkplatz. Dort dreht er, kommt in hohem Tempo zurück und setzt seine Fahrt geschwind über die Hauptstraße fort.

i Am Mittwochmittag kriegt ein Laswagenfahrer die Kurve nicht. Er setzt zurück, biegt ab und wendet auf dem Wanderparkplatz. Philipp Lauer

„Der Lkw-Verkehr gehört da nicht hin“, sagt Gerold Haas vom Landesbetrieb Mobilität Bad Kreuznach, der für die Baustelle in Niedert und die Umleitung zuständig ist. „Wir haben die Umleitungsstrecken die ersten Tage beobachtet, wie es üblich ist, und justieren jetzt nach.“ Der LBM habe Tempo 30 im Ort angeordnet und spricht eine Vollsperrung der Umleitungsstrecke für den Schwerverkehr über Thörlingen aus. „Damit wollen wir die Lkw auf die Autobahn bringen“, sagt Haas. Wahrscheinlich am Donnerstag noch sollen nach Möglichkeit an den nötigen Standorten die entsprechenden Schilder aufgestellt werden. Für die Kontrolle sei dann die Polizei zuständig.

i Die Kurve mitten im Dorf ist für diesen Lkw-Fahrer zu eng. Philipp Lauer

Besonders hohes Verkehrsaufkommen ist auf der Hunsrückhöhenstraße zuletzt häufiger bei Unfällen auf der A61 zwischen Boppard und Pfalzfeld gewesen. Für diesen Fall habe man bei der Autobahngesellschaft des Bundes darauf hingewirkt, dass der Schwerverkehr dann nicht abgeleitet wird. Die Lastwagen sollen dann auf der Autobahn bleiben, bis sich der Verkehr nicht mehr staut.

Ein Faktor dafür, dass überhaupt so viel Lkw-Verkehr auf der Bundesstraße zwischen Emmelshausen und Pfalzfeld fahre, sei auch, dass in Dörth die Auffahrt zur A61 in Richtung Süden wegen Bauarbeiten immer noch nicht möglich ist. Diese wollte die Autobahn GmbH eigentlich bis April abgeschlossen haben – so hatte es bei der Vorbesprechung zur Baustelle bei Niedert geheißen, berichtet Haas. Aktuell müssen Fahrer in Dörth erstmal in Richtung Norden auffahren, in Buchholz abfahren und wenden, und können dann die Fahrt in Richtung Süden fortsetzen.

„Die Beeinträchtigungen lassen sich nicht wegreden“, räumt Haas ein, spricht sich aber auch für eine sachliche Betrachtung der Situation aus. „Wir appellieren da auch an die Solidarität der Menschen. Die Instandsetzung der B327 ist notwendig und wird der Region helfen, die Verkehrssituation und Sicherheit dort zu verbessern“, sagt Haas. Der Verkehr habe in den Ortschaften zugenommen, aber nicht so dramatisch, wie es aus der Bürgerschaft geschildert würde. Der LBM habe die Umleitung begutachtet und kommt zu der Schätzung, dass sich der Verkehr dort in etwa verdoppelt haben dürfte.

i Die Hauptstraße in Thörlingen ist schmal, die Kurve im Ort eng. Das führt mitunter zu gefährlichen Situationen. Philipp Lauer

Bei der Planung der Bauarbeiten habe man auch abgewogen, diese in Form einer Teilsperrung der Hunsrückhöhenstraße mit Ampellösung anzugehen, oder als Wochenendbaustelle. „Irgendwann hätten wir aber drei Wochen Vollsperrung gebraucht und deshalb haben wir entschieden, die Arbeiten in sechs Wochen zügig durchzuziehen“, sagt Haas.

Bereits im Vorfeld der Sperrung der B327 hatte es einen regen Schriftverkehr zwischen einem Thörlinger Bürger und dem LBM gegeben. Er hatte sich eingehend mit der Thematik befasst und einen Antrag nebst ausführlicher Anlage an die Behörde gestellt. Bereits in der vergangenen Woche und damit noch vor Beginn der Baumaßnahme forderte er für die Dauer der Sperrung etwa eine Reduzierung der Geschwindigkeit auf 70 km/h vor den Ortseinfahrten und Tempo 30 innerorts, ein Durchfahrtsverbot für Lkw über 7,5 Tonnen sowie eine optische und bauliche Dämpfung des Verkehrs an den Ortseingängen durch Warnbaken und Fahrbahnverschwenkungen. Auch eine regelmäßige Geschwindigkeitsüberwachung hatte der Thörlinger gefordert.

i In dieser Kurve sind anscheinend schon mehrere Lastwagen über den Bordstein gefahren. Philipp Lauer

Am ersten Tag der Sperrung, am Montag, 7. Juli, habe er sogar eine Verkehrszählung durchgeführt. Diese habe ergeben, „dass sich der Durchgangsverkehr auf etwa 5472 Fahrzeuge pro Tag hochrechnen“ ließe, teilte der Thörlinger dem LBM daraufhin mit. „Das ist das über 33-Fache des bisherigen DTV (Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke, Anm. d. Red.) von 165 Fahrzeugen auf der K102 und entspricht mehr als dem Doppeltwert einer typischen Landesstraße. Diese Zahl basiert auf mehreren 5-Minuten-Zählintervallen über den Vormittag hinweg“, schrieb er an die Behörde. Der LBM hingegen geht von einer Verdopplung des Verkehrs aus und nennt durchschnittlich 1000 Fahrzeuge auf Kreisstraßen und 2700 auf Landesstraßen.

i Für Begegnungsverkehr zweier Lastwagen ist die steile und enge Hauptstraße in Thörlingen nicht ausgelegt. Vor vielen Häusern gibt es keinen oder nur einen sehr schmalen Bürgersteig. Philipp Lauer

Die Ortsgemeinde unterstützte den Antrag des Bürgers und wandte sich ebenfalls mit den entsprechenden Forderungen an den LBM. „Hier ist wahnsinnig viel los und es ist sehr chaotisch“, berichtete Bürgermeister Jens Lukas am Dienstagabend. Problematisch seien insbesondere die fehlenden Bürgersteige in der Ortslage – was gerade jetzt, wo viele Kinder aufgrund der Sommerferien zu Hause seien, zum Tragen komme. „Schon am ersten Tag wurden die ersten Randsteine kaputt gefahren“, berichtete er außerdem.

Insgesamt sei die Umleitung für Lkw also mehr als unglücklich. „Ich wünsche mir, dass sie für den Lastverkehr schon in Buchholz deutlicher ausgeschildert wird“, sagte Lukas. Wie ein Pendler unserer Zeitung schildert, habe er beobachtet, dass ein Lkw, der offenbar in Emmelshausen die A61 in Richtung Süden befahren und dann der ursprünglichen Umleitung U6 folgend die Auffahrt Pfalzfeld nutzen wollte, an der Sperrung der B327 landete. Würde dieser der nun ausgeschilderten Umleitung über Leiningen und Norath folgen, käme ihm dort wohl die zu niedrige Unterführung unter dem Schinderhannes-Radweg in die Quere, macht der Pendler deutlich.

Ortsgemeinde wie Bürger und Pendler befürchten, dass sich die Situation während der Nature One am ersten Augustwochenende weiter verschärfen könnte. Die Verbandsgemeindeverwaltung habe das „berechtigte Anliegen“ der Ortsgemeinde bereits an die „Polizeiinspektion Boppard weitergegeben und um kurzfristige Durchführung von Geschwindigkeitskontrollen gebeten“, teilt VG-Bürgermeister Peter Unkel auf Anfrage unserer Zeitung mit.

Die Verwaltung habe zudem konkrete Verbesserungsvorschläge bezüglich der Umleitungsgestaltung und Beschilderung gemacht. „Unser Anliegen ist es, die Ortschaften Leiningen und Norath sowie Thörlingen und Bickenbach so weit wie möglich zu entlasten“, sagt Unkel. Es gelte, ein drohendes Verkehrschaos bei der Anreise zur Nature One zu vermeiden. Nach Unkels Einschätzung wäre ein Start der Baumaßnahmen nach Abschluss der Autobahnsanierung sinnvoller gewesen.