Entscheidung an der Wahlurne Thörlingen: Bürger machen Weg für Windrad frei Annalena Bischoff 14.09.2026, 16:00 Uhr

i Am Sonntag, 13. September, stimmten die Wahlberechtigten aus Thörlingen in einem Bürgerentscheid ab. Philipp Lauer

Die Pläne für ein Windrad zwischen Dorf und Baybachtal haben in Thörlingen für Verunsicherung gesorgt. Eine Bürgerinitiative wollte das Vorhaben deshalb für drei Jahre ausbremsen. Jetzt haben die Einwohner selbst entschieden.

Soll die Gemeinde ihre Flächen für Windkraft zur Verfügung stellen – oder soll sie sich drei Jahre Zeit nehmen, um Alternativen zu prüfen? Diese Frage hat die Thörlinger am Sonntag, 13. September, an die Wahlurne gebracht. Das Ergebnis fiel deutlich aus: Mit 65 zu 40 Stimmen lehnte die Mehrheit das Bürgerbegehren ab.







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