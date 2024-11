Hypochonder im Krankenhaus Theatergruppe Ometzele Dommershausen spielt groß auf Gisela Wagner 27.11.2024, 15:00 Uhr

i Die Theatergruppe Ometzele Dommershausen präsentierte die Komödie in drei Akten „Die drei Hypochonder von Zimmer 13“. Gisela Wagner

Das nur mit Frauen besetzte Laienensemble erntete nach der Aufführung von „Die drei Hypochonder von Zimmer 13“ viel Applaus. Männerrollen werden dabei einfach mit Darstellerinnen besetzt.

Die Laientheatergruppe Ometzele Dommershausen hat am Wochenende an zwei Spieltagen „Die drei Hypochonder von Zimmer 13“, eine Komödie in drei Akten von Beate Irmisch, präsentiert und traf damit beim theaterbegeisterten Publikum mitten ins Schwarze.

