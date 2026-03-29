Street-Art trifft Rocklegenden „The Club 27“ ist im Kirchberger Rathauskeller eröffnet Marc Schenten 29.03.2026, 13:30 Uhr

i Street-Art-Künstler Niklas Wida gibt persönliche Einblicke in seine Arbeit und seinen künstlerischen Werdegang. Marc Schenten

Moderne Kunst trifft Musikgeschichte: Mit der Ausstellung „The Club 27“ bringt der Hunsrücker Künstler Niklas Wida große Rock- und Popikonen ins Kirchberger Rathaus. Was Besucher vor Ort erleben können.

Kirchberg ist am Freitagabend zum Treffpunkt für Kunst- und Musikliebhaber geworden. Mit der inzwischen 47. Rathausausstellung hat der Kulturverein ARENA 13 erneut einen besonderen Akzent im regionalen Kulturkalender gesetzt. Im Mittelpunkt stand dabei ein junger Künstler aus dem Hunsrück, der mit einer ebenso modernen wie ausdrucksstarken Kunstform überzeugte.







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