Street-Art trifft Rocklegenden
„The Club 27“ ist im Kirchberger Rathauskeller eröffnet
Street-Art-Künstler Niklas Wida gibt persönliche Einblicke in seine Arbeit und seinen künstlerischen Werdegang.
Street-Art-Künstler Niklas Wida gibt persönliche Einblicke in seine Arbeit und seinen künstlerischen Werdegang.
Marc Schenten

Moderne Kunst trifft Musikgeschichte: Mit der Ausstellung „The Club 27“ bringt der Hunsrücker Künstler Niklas Wida große Rock- und Popikonen ins Kirchberger Rathaus. Was Besucher vor Ort erleben können.

Lesezeit 2 Minuten
Kirchberg ist am Freitagabend zum Treffpunkt für Kunst- und Musikliebhaber geworden. Mit der inzwischen 47. Rathausausstellung hat der Kulturverein ARENA 13 erneut einen besonderen Akzent im regionalen Kulturkalender gesetzt. Im Mittelpunkt stand dabei ein junger Künstler aus dem Hunsrück, der mit einer ebenso modernen wie ausdrucksstarken Kunstform überzeugte.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Hunsrück-ZeitungKultur

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Hunsrück-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren