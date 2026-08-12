Pixel, Spielspaß und jede Menge Nostalgie: Abseits der Bühnen wartet auf dem Waldeck Freakquenz ein ganz besonderer Ort. Im Konsolencafé kommen Generationen an alten Spielkonsolen zusammen. Auch beim Tetris-Turnier kommen Gaming-Fans auf ihre Kosten.
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Draußen dröhnt die Musik über das Gelände der Burg Waldeck, Menschen tanzen vor Bühnen oder sitzen mit einem Getränk in der Hand auf einer Wiese. Wer sich auf dem Waldeck Freakquenz Festival aber mal für eine Zeit aus der Musik rausziehen möchte, findet nur wenige Schritte weiter die Gelegenheit dazu.