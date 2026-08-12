Festivalsommer Rhein-Hunsrück Tetris-Fieber im Konsolencafé des Waldeck Freakquenz Annalena Bischoff 12.08.2026, 12:00 Uhr

i Symbolbild: Auf dem Waldeck Freakquenz Festival findet auch in diesem Jahr wieder das beliebte Tetris-Turnier im Konsolencafé statt. Oliver Berg. picture alliance/dpa

Pixel, Spielspaß und jede Menge Nostalgie: Abseits der Bühnen wartet auf dem Waldeck Freakquenz ein ganz besonderer Ort. Im Konsolencafé kommen Generationen an alten Spielkonsolen zusammen. Auch beim Tetris-Turnier kommen Gaming-Fans auf ihre Kosten.

Draußen dröhnt die Musik über das Gelände der Burg Waldeck, Menschen tanzen vor Bühnen oder sitzen mit einem Getränk in der Hand auf einer Wiese. Wer sich auf dem Waldeck Freakquenz Festival aber mal für eine Zeit aus der Musik rausziehen möchte, findet nur wenige Schritte weiter die Gelegenheit dazu.







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