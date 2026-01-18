Durchweg positive Bilanz Testlauf Informatik überzeugt Hunsrücker Schulen Lara Kempf 18.01.2026, 16:00 Uhr

i 28 Pilotschulen aus ganz Rheinland-Pfalz testen in den Klassenstufen sieben bis zehn aktuell das Pflichtfach Informatik. Marijan Murat/dpa. picture alliance/dpa

Ab 2028 soll das Schulfach Informatik an allen weiterführenden Schulen in Rheinland-Pfalz Pflicht sein. 28 Pilotschulen testen es aktuell. Auch zwei Schulen aus dem Hunsrück sind dabei. Wie bewerten sie die Neuerung im Schulalltag?

Was passiert mit meinen Daten, wenn ich sie im Netz verbreite? Und wie betrifft mich eigentlich KI und wie funktioniert sie? Das Fach Informatik soll diese und noch weitere Kompetenzen an Schüler und Schülerinnen vermitteln. Spätestens zum Schuljahr 2028/2029 soll es an allen weiterführenden Schulen in Rheinland-Pfalz zum Pflichtfach werden.







