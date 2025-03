Was in der Stadtratssitzung Ende Januar bereits heiß diskutiert, aber zwecks weiterer Klärung noch einmal vertagt wurde, ist seit der jüngsten Sitzung beschlossene Sache: Auf allen Nebenstraßen der Stadt Emmelshausen wird Tempo 30 eingeführt. Allerdings fiel diese Entscheidung nicht einhellig, 13 Ratsmitglieder stimmten für die Einführung, sieben dagegen, ein Ratsmitglied enthielt sich.

Mehrheit der CDU für Reduzierung

Wie die CDU auf Anfrage mitteilt, habe die Mehrheit der Fraktion dem Beschluss zugestimmt, alle Nebenstraßen ohne Ausnahme als Tempo-30-Zone auszuweisen. „Zu den Gründen für die Geschwindigkeitsreduzierung zählen nach Ansicht der Fraktion unter anderem die Erhöhung der Verkehrssicherheit, was zu einem besseren Miteinander im Straßenverkehr beiträgt, die Minderung des Verkehrslärms und die Reduzierung der Feinstaubbelastung“, heißt es. Darüber hinaus würden sich durch diese Entscheidung des Gremiums weitere Möglichkeiten in der Fortführung des Verkehrskonzepts der Stadt Emmelshausen ergeben, so die Christdemokraten. Zudem begrüßten sie den ebenfalls gefassten Beschluss, dass zur Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung zukünftig Kontrollmessungen durchgeführt werden sollen. Dennoch stimmten nicht alle Christdemokraten mit Ja.

„Freie Fahrt für freie Bürger“ ist Geschichte

Auch die Mitglieder der FWG Emmelshausen waren sich nicht einig. Auch in dieser Fraktion stimmten nicht alle für den Vorschlag. In der Fraktionssitzung sei das Thema besprochen worden, berichtet Karl-Heinz Hoffmann, Beigeordneter der Stadt. Trotz der Befürwortung einer Temporeduzierung etwa seitens der Polizeigewerkschaft oder des Deutschen Städtetages seien Fraktionskollegen bei ihrer Meinung geblieben. „Dies trotz der Hinweise auf weniger Immissionen und Lärm sowie auf ein geringeres Verletzungsrisiko bei Unfällen“, sagt Hoffmann. Auch sein Hinweis während der Ratssitzung, dass die Zeit für „Freie Fahrt für freie Bürger“ Geschichte sei, habe die Skeptiker nicht umstimmen können.

SPD stimmt geschlossen gegen Beschluss

Auch die Sozialdemokraten ließen sich nicht für die Einführung von Tempo 30 erwärmen, die SPD-Fraktion stimmte geschlossen gegen den Beschluss. Erstens würde die Geschwindigkeit noch nicht ausreichend gemessen, teilte Werner Geuer mit, zudem hätte die Fraktion mit einigen Mitbürgern gesprochen. „Und die waren nicht begeistert“, sagt Geuer. Dass an der Schule etwa Tempo 30 herrsche, sei in Ordnung. „Aber was nutzt das, wenn nicht ordentlich gemessen wird?“, fragt er. Das Thema sei in der Fraktion ausführlich besprochen worden, letztendlich habe sich die SPD dazu entschieden, dagegen zu stimmen.

Da der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Temporeduzierungen in der Rhein-Mosel-Straße und der Hunsrückhöhenstraße eine Absage erteilt hatte, wird Tempo 30 in allen Nebenstraßen gelten. Zudem stimmte der Stadtrat dafür, die Verbandsgemeindeverwaltung um zusätzliche Kontrollen zu bitten.