Meinung zur Aussage Eblings Teilerfolg mit vielen Fragezeichen Charlotte Krämer-Schick 05.12.2025, 17:58 Uhr

i Charlotte Krämer-Schick Jens Weber. MRV

Die Möglichkeit, den Soonwald und seine Randbereiche als naturnahe Kulturlandschaft einzustufen, um sie frei von Windrädern zu halten, klingt erst einmal nach einer guten Lösung. Doch es bleiben viele Fragen offen.

Der Soonwald und seine Randbereiche könnten als naturnahe Kulturlandschaft eingestuft werden und damit frei von Windrädern bleiben. Was zunächst toll und als Erfolg aller Bemühungen klingt, birgt viele Fragezeichen, Wenns und Abers.Zum einen stellt sich die Frage, wie diese „Randbereiche“ definiert sind.







