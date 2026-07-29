Die Nature One 2026 startet Technofans erobern den Hunsrück: Erste Zelte stehen Annalena Bischoff

Lara Kempf 29.07.2026, 20:00 Uhr

i Zwischen Zelten, Festivalgängern und Wiesen taucht auch mal die Polizei beim Aufbau auf dem Campingplatz der Nature One auf. Annalena Bischoff

Ein Kicker am Rande des Felds, aus den ersten Boxen tönen Bässe und überall wird ausgepackt und aufgebaut: Noch bevor die erste Bühne der Nature One öffnet, erwacht der Campingplatz zum Leben. Wir haben uns selbst unter die Anreisenden gemischt.

Im Schritttempo geht es voran, das Auto wackelt vom Dröhnen der Bässe, schaut man aus dem Fenster, sieht man leicht bekleidete Menschen. Die Sonne strahlt vom wolkenlosen Himmel und brutzelt auf der Haut der Festivalbesucher. Überall herrscht wuseliges Treiben.







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