Ein Kicker am Rande des Felds, aus den ersten Boxen tönen Bässe und überall wird ausgepackt und aufgebaut: Noch bevor die erste Bühne der Nature One öffnet, erwacht der Campingplatz zum Leben. Wir haben uns selbst unter die Anreisenden gemischt.
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Im Schritttempo geht es voran, das Auto wackelt vom Dröhnen der Bässe, schaut man aus dem Fenster, sieht man leicht bekleidete Menschen. Die Sonne strahlt vom wolkenlosen Himmel und brutzelt auf der Haut der Festivalbesucher. Überall herrscht wuseliges Treiben.