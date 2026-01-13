Brandursache wohl klar Technischer Defekt löst Dachstuhlbrand in St. Goar aus Lara Kempf 13.01.2026, 10:00 Uhr

i Bei einem Dachstuhlbrand in St. Goar-Biebernheim kam es zu einem hohen Schaden. Das Haus ist aktuell nicht bewohnbar. Marijan Murat/dpa. picture alliance/dpa

Bei einem Dachstuhlbrand in St. Goar-Biebernheim am vergangenen Wochenende ist ein Schaden von mehr als 100.000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand. Inzwischen scheint klar zu sein, wodurch das Feuer ausgelöst wurde.

Ein verheerender Dachstuhlbrand in St. Goar-Biebernheim hat am Samstagnachmittag, 10. Januar, die Feuerwehren der umliegenden Ortschaften mehrere Stunden beschäftigt. Nun ist die Brandursache wohl klar.Nach einer anfänglich unklaren Rauchentwicklung habe gegen 15.







