Rhein-Hunsrück – die Kolumne
Teamwork hoch oben über der A61
Kraniche ziehen in ihrer typischen V-Formation über die Region. Die Flugordnung hilft den Vögeln, auf ihrem Weg Energie zu spare
Kraniche ziehen in ihrer typischen V-Formation über die Region. Die Flugordnung hilft den Vögeln, auf ihrem Weg Energie zu sparen.
picturealliance/dpa/Arne Dedert

Auf dem Weg nach Simmern entdeckt unsere Autorin über der A61 mehrere Zugvögel. Für sie ist das ein untrügliches Zeichen: Der Herbst naht. Warum die Tiere dabei in V-Formation fliegen, ist allerdings mehr als nur ein hübscher Anblick.

Lesezeit 1 Minute
Schwermütig muss ich feststellen: Der Sommer verabschiedet sich langsam. Die Tage werden kürzer, morgens ist es wieder frischer und die ersten Zugvögel brechen gen Süden auf. Auf meinem Weg nach Simmern habe ich über der A61 gleich mehrere von ihnen entdeckt.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Hunsrück-Zeitung

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Hunsrück-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren