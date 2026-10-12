Rhein-Hunsrück – die Kolumne Teamwork hoch oben über der A61 Monika Pradelok 12.10.2026, 07:30 Uhr

i Kraniche ziehen in ihrer typischen V-Formation über die Region. Die Flugordnung hilft den Vögeln, auf ihrem Weg Energie zu sparen. picturealliance/dpa/Arne Dedert

Auf dem Weg nach Simmern entdeckt unsere Autorin über der A61 mehrere Zugvögel. Für sie ist das ein untrügliches Zeichen: Der Herbst naht. Warum die Tiere dabei in V-Formation fliegen, ist allerdings mehr als nur ein hübscher Anblick.

Schwermütig muss ich feststellen: Der Sommer verabschiedet sich langsam. Die Tage werden kürzer, morgens ist es wieder frischer und die ersten Zugvögel brechen gen Süden auf. Auf meinem Weg nach Simmern habe ich über der A61 gleich mehrere von ihnen entdeckt.







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