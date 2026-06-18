Hoheit wohnt im Hunsrück
Tatjana Krechel aus Emmelshausen ist neue Brotkönigin
Tatjana Krechel freut sich, als Brotkönigin nun drei Jahre lang das Bäckerhandwerk vertreten zu dürfen.
Tatjana Krechel freut sich, als Brotkönigin nun drei Jahre lang das Bäckerhandwerk vertreten zu dürfen.
Lara Kempf

Krone, Schärpe und jede Menge Leidenschaft für das Handwerk: Wie die Winzerbranche hat auch die Bäckerbranche ihre eigenen Repräsentanten. Vor Kurzem wurden die neuen Brothoheiten gewählt – und der Titel geht dieses Mal in den Hunsrück.

Lesezeit 3 Minuten
Brot, Brötchen, Kuchen – das ist die Welt von Tatjana Krechel. Die 31-Jährige ist Bäckermeisterin und arbeitet im elterlichen Betrieb in Emmelshausen. Seit einigen Wochen hat sie jedoch eine zusätzliche Aufgabe: Sie ist die neue rheinisch-westfälische Brotkönigin.

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