Krone, Schärpe und jede Menge Leidenschaft für das Handwerk: Wie die Winzerbranche hat auch die Bäckerbranche ihre eigenen Repräsentanten. Vor Kurzem wurden die neuen Brothoheiten gewählt – und der Titel geht dieses Mal in den Hunsrück.
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Brot, Brötchen, Kuchen – das ist die Welt von Tatjana Krechel. Die 31-Jährige ist Bäckermeisterin und arbeitet im elterlichen Betrieb in Emmelshausen. Seit einigen Wochen hat sie jedoch eine zusätzliche Aufgabe: Sie ist die neue rheinisch-westfälische Brotkönigin.