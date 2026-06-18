Hoheit wohnt im Hunsrück Tatjana Krechel aus Emmelshausen ist neue Brotkönigin Lara Kempf 18.06.2026, 14:00 Uhr

i Tatjana Krechel freut sich, als Brotkönigin nun drei Jahre lang das Bäckerhandwerk vertreten zu dürfen. Lara Kempf

Krone, Schärpe und jede Menge Leidenschaft für das Handwerk: Wie die Winzerbranche hat auch die Bäckerbranche ihre eigenen Repräsentanten. Vor Kurzem wurden die neuen Brothoheiten gewählt – und der Titel geht dieses Mal in den Hunsrück.

Brot, Brötchen, Kuchen – das ist die Welt von Tatjana Krechel. Die 31-Jährige ist Bäckermeisterin und arbeitet im elterlichen Betrieb in Emmelshausen. Seit einigen Wochen hat sie jedoch eine zusätzliche Aufgabe: Sie ist die neue rheinisch-westfälische Brotkönigin.







Artikel teilen

Artikel teilen