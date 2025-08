Als „der Neue“ in der Redaktion gibt es wohl keinen besseren Einstieg als den Sonntagsdienst zur Nature One. Da werden Erinnerungen wach von tanzenden Dosen und einer ungewöhnlichen Frage nach einem Gaskocher.

Hier und heute möchte ich mich vorstellen – und es könnte keinen besseren Tag dafür geben! Ich bin als neuer Nachrichtenchef für die Ausgaben Rhein-Hunsrück und Rhein-Lahn für das Schalten und Walten hinter den Kulissen verantwortlich. Als Autor werde ich jedoch – außer an dieser Stelle – nur selten in Erscheinung treten. Nach fünf Jahren in der Redaktion Neuwied verschlug es mich nun an die Lahn, den Rhein und in den Hunsrück. Ich freue mich auf die neue Region!

Und just an meinem ersten Sonntagsdienst haben wir sowohl Lott als auch Nature One im Hunsrück. Das muss ein Zeichen sein, schlummert in meinem Kleiderschrank doch noch ein tiefblaues Shirt von der Nature One 2013 – mein bislang einziger Besuch auf der Pydna. Das Wichtigste: Auch nach zwölf Jahren passt das Shirt noch! Beim Lesen der Berichte der Kollegen zur Nature One kommen bei mir die Erinnerungen und Eindrücke hoch. Der Regen und der Matsch auf dem Campingplatz, das tiefe Wummen der Bässe in den Tunneln, das eine abgestellte Dose mit einem Energydrink zum Tanzen brachte – und die Fragen nach Drogen von zwielichtigen Gestalten. So zum Beispiel Samstagmorgens, als ein netter junger Mann unseren Gaskocher haben wollte, um sich seine Drogen aufzukochen. Ein einmaliges Erlebnis.