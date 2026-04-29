Heute ist Welttag des Tanzens. Seit 1982 wird damit die universelle Kunst des Tanzes gefeiert. Für mich persönlich ein Herzensanlass – geprägt von eigener Tanzvereinszeit und „Let’s Dance“-Fieber.
Lesezeit 1 Minute
Tanzbegeisterte aufgepasst! Heute gibt es etwas zu feiern: Es ist Welttag des Tanzens. Für mich persönlich einer meiner liebsten Aktionstage. Denn: Was wäre das Leben ohne Tanzen?Initiiert wurde der besondere Feiertag vom Internationalen Komitee des Tanzes des Internationalen Theater Institutes (ITI) der UNESCO im Jahre 1982.