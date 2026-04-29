Rhein-Hunsrück – die Kolumne
Tanzen ist mehr als eine Sportart
Heute ist der Welttag des Tanzens.
Heute ist der Welttag des Tanzens.
Danny Lawson/picture alliance/dpa/PA Wire. picture alliance/dpa/PA Wire

Heute ist Welttag des Tanzens. Seit 1982 wird damit die universelle Kunst des Tanzes gefeiert. Für mich persönlich ein Herzensanlass – geprägt von eigener Tanzvereinszeit und „Let’s Dance“-Fieber. 

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Tanzbegeisterte aufgepasst! Heute gibt es etwas zu feiern: Es ist Welttag des Tanzens. Für mich persönlich einer meiner liebsten Aktionstage. Denn: Was wäre das Leben ohne Tanzen?Initiiert wurde der besondere Feiertag vom Internationalen Komitee des Tanzes des Internationalen Theater Institutes (ITI) der UNESCO im Jahre 1982.

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