Bilanz nach sechs Monaten Tante Enso-Laden in Mastershausen floriert Lara Kempf 10.07.2026, 13:00 Uhr

i Das Sortiment des Tante Enso-Ladens in Mastershausen steht dem eines Vollversorgers in fast nichts nach. Lara Kempf

Lange mussten die Menschen in Mastershausen zum Einkaufen in Nachbarorte fahren. Seit Ende 2025 gibt es dort jedoch wieder einen Dorfladen: Tante Enso. Wie sich das Geschäft im ersten halben Jahr entwickelt hat und welche Pläne die Gemeinde verfolgt.

Seit der letzte Dorfladen in Mastershausen vor ein paar Jahren schloss, gab es für die knapp 1000 Einwohner keine Einkaufsmöglichkeit mehr im Ort. Das änderte sich im Dezember 2025 jedoch schlagartig. Mit der Eröffnung von Tante Enso konnten die Menschen endlich wieder in unmittelbarer Nähe einkaufen.







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