Tante Enso in Mastershausen wartet auf erste Kunden

Einkaufen im eigenen Dorf – in Mastershausen ist das seit einigen Jahren schon nicht mehr möglich. Doch das ändert sich nun. Am Donnerstag, 4. Dezember, eröffnet dort ein Tante Enso-Laden. Ein Ort, der mehr sein soll als nur eine Einkaufsmöglichkeit.
Die Regale sind gefüllt, nur noch ein paar letzte Preisschilder fehlen. Nach rund sieben Monaten Bauzeit ist es in wenigen Tagen endlich soweit: In Mastershausen öffnet ein Tante Enso-Laden seine Pforten. Am Donnerstag, 4. Dezember, feiert der Mini-Supermarkt ab 12 Uhr Eröffnung und hat für seine Kunden künftig so einiges zu bieten.