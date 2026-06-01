Fest in Betreuungseinrichtung Tannenhof in Kümbdchen bietet Kindern eine neue Chance Marie Pörsch 01.06.2026, 10:00 Uhr

i Für die Mitarbeiter des Bethanien Kinderdorfes ist ihre Arbeit kein Job, sondern eine Berufung. Marie Pörsch

Die Mischung aus Freiheit und Verantwortung macht’s. Die Kinder, die auf dem Tannenhof in Kümbdchen leben, dürfen selbst ihr Zimmer einrichten, müssen aber auch selber das Badezimmer putzen. Was hinter der Inobhutnahme- und Clearinggruppe steckt.

Mit einem Hoffest am Samstag, 30. Mai, hat das Bethanien Kinder- und Jugenddorf Eltville die Neueröffnung der Inobhutnahme- und Clearinggruppe Tannenhof in Kümbdchen gefeiert. Die Organisation, die es bereits seit mehr als 60 Jahren gibt, hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kindern einen Ort zu geben, an dem sie Sicherheit, Schutz und Ruhe erfahren können.







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