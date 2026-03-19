Wasserschutzpolizei rückt aus Tankmotorschiff rammt Fähranleger in Boppard Daniel Rühle 19.03.2026, 18:00 Uhr

i Ein Schiff der Wasserschutzpolizei fährt auf dem Rhein (Symbolbild). Bernd Thissen/dpa

Einsatz im Rhein in Boppard: Ein Tankmotorschiff mit mehr als 1700 Tonnen Biodiesel an Bord rammt den Fähranleger. Die Wasserschutzpolizei musste ausrücken. Unsere Zeitung fasst zusammen, was bisher bekannt ist und ob Biodiesel ausgetreten ist.

Wie unserer Zeitung von aufmerksamen Beobachtern gemeldet wurde, ist es am Donnerstagvormittag in Boppard zu einem Unfall mit einem Tankmotorschiff gekommen. Auch die Polizei berichtet in einer Pressemeldung am Donnerstag von dem Vorfall. Was ist geschehen?







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