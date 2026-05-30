Wer dieser Tage günstig tanken will, braucht vor allem eines: starke Nerven. Zwischen langen Autoschlangen, hektischen Fahrmanövern und der Jagd nach dem letzten günstigen Cent wurde der Tankstopp unserer Autorin plötzlich zum kleinen Abenteuer.
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Die Spritpreise sind zwar noch immer hoch, doch immerhin gibt es endlich wieder Bewegung nach unten. Und mit der Zwölf-Uhr-Regel scheint die Jagd nach dem günstigsten Tankmoment berechenbarer geworden zu sein. Als meine Tank-App vor wenigen Tagen den niedrigsten Preis seit Wochen anzeigte, zögerte ich keine Sekunde.