Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Tanken wie beim Schlussverkauf Annalena Bischoff 30.05.2026, 07:30 Uhr

i Symbolbild: Seit dem 1. April 2026 dürfen Tankstellen ihre Preise nur einmal pro Tag – um zwölf Uhr – erhöhen. Philip Dulian. Philip Dulian/dpa

Wer dieser Tage günstig tanken will, braucht vor allem eines: starke Nerven. Zwischen langen Autoschlangen, hektischen Fahrmanövern und der Jagd nach dem letzten günstigen Cent wurde der Tankstopp unserer Autorin plötzlich zum kleinen Abenteuer.

Die Spritpreise sind zwar noch immer hoch, doch immerhin gibt es endlich wieder Bewegung nach unten. Und mit der Zwölf-Uhr-Regel scheint die Jagd nach dem günstigsten Tankmoment berechenbarer geworden zu sein. Als meine Tank-App vor wenigen Tagen den niedrigsten Preis seit Wochen anzeigte, zögerte ich keine Sekunde.







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