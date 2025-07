Er begegnet Ravi, einem Investmentbanker aus Zürich und jetzt Hippie – oder besser Erleuchteter –, und schlittert in eine Dreiecksbeziehung und dabei von einer spirituellen Katastrophe in die nächste. Dabei wollte Ben doch eigentlich nur seine Ruhe haben. Dass seine Flucht in die Karibik zu einem unfreiwilligen Selbstfindungstrip werden sollte, damit hatte der Bestsellerautor nun wirklich nicht gerechnet. Was Ben sonst noch erlebt bei diesem Trip, erzählt das satirische Buch „Renn, Ben, renn!“ von Tan Prifti.

Auf der Suche nach Platz im Leben

Ben haut also wieder einmal ab. Ganz so, wie er es bereits im Vorgängerband „Äpel, Äpel, Äpel: Ben. Joint an, Kopf aus, Leben los“ getan hat. Ben ist Autor und träumt davon, erfolgreich zu sein. Unerwartet landet er mit einem Thriller einen Bestseller und merkt: Dieser plötzliche Ruhm war wohl doch nicht das, was er eigentlich gesucht hat. „Er kotzt ihn regelrecht an“, sagt Autor Tan Prifti. Also packt Ben seine Koffer und haut ab. Nach Italien. Er erlebt viele Abenteuer, trifft viele Menschen und macht sich auf die chaotische Suche nach seinem Platz im Leben. Aus Italien zurückgekehrt, will Ben es mit einem anderen Genre probieren. Er schickt das Manuskript an seinen Verlag – und haut ab, bevor klar wird, ob das Buch erfolgreich ist. Wohin? Das erfahren die Leser im zweiten Band „Renn, Ben, renn!“

Die Karibik also sollte es sein, in der Ben seine Ruhe unter Palmen finden will. In die er wegrennt, um Interviews, Anrufen, Glückwünschen und Moderatorinnen zu entgehen, die ihm an die Wäsche wollen. Und findet sich wieder zwischen Hippies und Esoterik, zwischen Joints und Chaos. Und der Frage: „Was zur Hölle mache ich hier?“

„Unser Leben ist ein Regenbogen, es geht nicht um Schwarz oder Weiß. Deshalb schreibe ich alle Genres, ich mag die Vielfalt.“

Tan Prifti

Autor Tan Prifti nimmt den Leser mit auf diese Reise, die mal skurril daherkommt, mal scharfzüngig erzählt ist und überraschend tiefgründig dazu anregt, über Erfolg, Krisen und Selbstfindung nachzudenken. Und das stets mit einer satten Prise Humor. Gerade die ist Prifti ganz besonders wichtig. „Ich hätte gerne, dass die Menschen mehr Spaß und mehr Freude haben“, sagt er. Und dazu will er mit seinen Büchern beitragen. Dabei darf aber auch Kritik an der Gesellschaft nie fehlen.

Wie sein Protagonist Ben hat auch Prifti mit „Der Klang des Todes“ bereits einen – wenn auch kurzen – Thriller geschrieben. „Und der kam auch ganz gut an“, sagt er. Doch eigentlich kann der Autor nicht so recht nachvollziehen, warum so viele Menschen Krimis und Thriller lieben. Es blieb bei diesem einen, ein festes Genre hat der Bopparder jedoch bis heute nicht. „Unser Leben ist ein Regenbogen, es geht nicht um Schwarz oder Weiß. Deshalb schreibe ich alle Genres, ich mag die Vielfalt“, sagt er.

Schon als Kind mit dem Schreiben begonnen

Mit dem Schreiben begonnen habe er schon als Kind, Gedichte und Kurzgeschichten etwa. „Und ich liebte Märchen und liebe sie bis heute“, sagt Prifti. Auch Kurzgeschichten für Kinder hat der Bopparder bereits verfasst. „In ihnen will ich die Kinder für einen liebevollen Umgang mit Tieren und der Natur sensibilisieren“, sagt er. Das Schreiben, das sei für ihn wie ein helles Licht durch Buchstaben. „Dabei findet meine Seele Ruhe“, sagt der Autor. Eine Ruhe, die er als besonders sensibler Mensch dringend braucht. „Armut, Krieg, das Chaos in der Welt, all das würde mich sonst auffressen“, ist Prifti sich sicher.

Aufgewachsen in Albanien, machte sich Tan Prifti 1991 gerade einmal 17-jährig allein auf den Weg nach Deutschland. „Damals war ich im Gymnasium, habe aber den Abschluss nicht mehr gemacht“, erzählt er. Mit der Diktatur in seinem Land wollte und konnte er nicht leben. In der Ferne angekommen, schlug er sich zunächst mit Jobs in der Gastronomie durch, lernte dann Deutsch und wollte gern studieren. „Die Möglichkeit hatte ich aber leider nicht“, sagt Prifti. Daraufhin habe er verschiedenste Jobs gemacht, auch in der Stadtverwaltung oder im sozialen Bereich. „Der Start war wirklich schwer“, sagt er. Heute lebt Prifti mit seiner Frau und zwei Hunden in Boppard-Buchenau.

„Einen festen Platz zum Schreiben habe ich nicht.“

Tan Prifti

Bis vor 15 Jahren etwa hat er seine Werke stets in der Schublade versteckt. Doch dann traute er sich und veröffentlichte 2010 im Selbstverlag seinen ersten Gedichtband. Sein neuster mit dem Titel „Gedanken, Herz, Papier“ ist im Januar erschienen. Wenn Prifti schreibt, will er seine Leser in eine andere Welt führen, sagt er, und sie tiefgründig zum Nachdenken anregen. „Ich habe viel erlebt, bin viel gereist und betrachte die Menschen und die Gesellschaft sehr genau“, sagt der Autor. Kommt ihm ein Gedanke, muss der auch sofort auf Papier gebracht werden. Das hat zur Folge, dass der Bopparder in jeder Lebenslage Block oder Handy zückt. „Einen festen Platz zum Schreiben habe ich nicht“, sagt er. Aber er legt Wert darauf, am Ende alles selbst zu machen, auch das Cover oder den Klappentext.

Wie vielen anderen Hobbyautoren ist es auch dem Bopparder bisher nicht gelungen, einen Verlag zu finden. All seine Werke können als E-Book auf den gängigen Plattformen heruntergeladen werden.