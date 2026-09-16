Mehr als eine Notlösung Tagesmütter werben in Rheinböllen für Kindertagespflege Monika Pradelok 16.09.2026, 12:00 Uhr

i Für den Weltkindertag am Sonntag, 20. September, gerüstet: Tagesmutter Jacqueline Seib hat Informationsmaterial zur Kindertagespflege zusammengestellt. Damit will sie gemeinsam mit anderen Tagesmüttern Eltern die Betreuungsform näherbringen. Monika Pradelok

Beim Weltkindertag im Tierpark Rheinböllen will Tagesmutter Jacqueline Seib gemeinsam mit sechs Kolleginnen für die Kindertagespflege werben. Zugleich zeigt ihr Alltag, vor welchen Herausforderungen Tagespflegepersonen stehen.

Wenn am Sonntag, 20. September, Eltern und Kinder in den Tierpark Rheinböllen strömen, soll es nicht nur um Tiere gehen. Zum Weltkindertag wollen Tagesmutter Jacqueline Seib und sechs weitere Kolleginnen aus dem Kreis Mainz-Bingen dort mit einem Infostand Einblicke in ihren Berufsalltag geben.







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