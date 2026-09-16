Beim Weltkindertag im Tierpark Rheinböllen will Tagesmutter Jacqueline Seib gemeinsam mit sechs Kolleginnen für die Kindertagespflege werben. Zugleich zeigt ihr Alltag, vor welchen Herausforderungen Tagespflegepersonen stehen.
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Wenn am Sonntag, 20. September, Eltern und Kinder in den Tierpark Rheinböllen strömen, soll es nicht nur um Tiere gehen. Zum Weltkindertag wollen Tagesmutter Jacqueline Seib und sechs weitere Kolleginnen aus dem Kreis Mainz-Bingen dort mit einem Infostand Einblicke in ihren Berufsalltag geben.