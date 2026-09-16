Mehr als eine Notlösung
Tagesmütter werben in Rheinböllen für Kindertagespflege
Für den Weltkindertag am Sonntag, 20. September, gerüstet: Tagesmutter Jacqueline Seib hat Informationsmaterial zur Kindertagesp
Für den Weltkindertag am Sonntag, 20. September, gerüstet: Tagesmutter Jacqueline Seib hat Informationsmaterial zur Kindertagespflege zusammengestellt. Damit will sie gemeinsam mit anderen Tagesmüttern Eltern die Betreuungsform näherbringen.
Monika Pradelok

Beim Weltkindertag im Tierpark Rheinböllen will Tagesmutter Jacqueline Seib gemeinsam mit sechs Kolleginnen für die Kindertagespflege werben. Zugleich zeigt ihr Alltag, vor welchen Herausforderungen Tagespflegepersonen stehen.

Lesezeit 3 Minuten
Wenn am Sonntag, 20. September, Eltern und Kinder in den Tierpark Rheinböllen strömen, soll es nicht nur um Tiere gehen. Zum Weltkindertag wollen Tagesmutter Jacqueline Seib und sechs weitere Kolleginnen aus dem Kreis Mainz-Bingen dort mit einem Infostand Einblicke in ihren Berufsalltag geben.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Hunsrück-ZeitungSoziales

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Hunsrück-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren