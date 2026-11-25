Chefärztin im Interview Tagesklinik in Oberwesel will Schmerzpatienten helfen Lara Kempf 25.11.2026, 17:00 Uhr

i Seit Anfang 2025 ist Sabine Alfter die Chefärztin der Tagesklinik für konservative Orthopädie in Oberwesel. Lara Kempf

Die Schließung der Loreley-Kliniken vor sechs Jahren riss eine Lücke in die Gesundheitsversorgung des Rhein-Hunsrück-Kreises. Mit der Tagesklinik für konservative Orthopädie in Oberwesel entstand ein neues Angebot. Doch was erwartet Patienten dort?

„Die Loreley-Kliniken in St. Goar und Oberwesel werden geschlossen.“ Mit dieser Nachricht wurden die Menschen im Rhein-Hunsrück-Kreis Ende 2020 konfrontiert. Doch mit der Schließung startete eine neue Ära – und zwar für die Tagesklinik für konservative Orthopädie in Oberwesel.







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