Dass sie ins Finale kommen würden, das hätten die 20 Skyjumpers kaum für möglich gehalten. In einem Vorkampf setzten sich die Mengerschieder gegen zahlreiche Mitbewerber durch und zählten am Ende zu den Tanzgruppen, die am Deutschen Turnfest in Leipzig beim DTB-Fun-Dance dabei sein durften. Dabei erreichten sie einen guten neunten Platz von 21 Jugendgruppen aus ganz Deutschland.

Die Tanzgruppe Skyjumpers gehört zum Verein Dance and Sports Mengerschied und richtet sich an Tänzer ab dem elften Lebensjahr. Trainiert werden die derzeit rund 20 Mitglieder von Dana Haude und Jessica Krysa. Im Herbst studieren sie einen Saisontanz ein, den sie ab Frühjahr bei zahlreichen Auftritten präsentieren. Nicht nur in der Fastnachtssaison stehen viele Termine für die Tänzerinnen an, auch bei Tanzfestivals etwa wirbeln sie über die Bühne. „Zehn bis zwölf Auftritte absolvieren sie im Jahr“, sagt Sandra Weyand, Kassenwartin des Vereins, „sie sind keine reine Fastnachtsgruppe“, betont sie.

i "Abenteuer Safari – auf Entdeckungsreise durch Afrikas Wildnis“ lautete das Motto des Tanzes. Sandra Weyand

In diesem Jahr haben die Skyjumpers bei ihrem Tanz das Motto „Abenteuer Safari – auf Entdeckungsreise durch Afrikas Wildnis“ gewählt. Diesen präsentierten sie in Leipzig das erste Mal auf großer Bühne. Mit dem Zug ging es auf große Fahrt, übernachtet wurde im Hotel. „Damit die Kosten für die Familien nicht so hoch sind, haben wir einen Zuschuss von der Ortsgemeinde bekommen. Außerdem haben wir einen Antrag auf einen Zuschuss beim Jugendamt gestellt“, sagt Weyand.

Auch die Kosten für die Kostüme tragen die Eltern der Tänzerinnen in der Regel. Meist werden diese selbst genäht, der Verein kann Zuschüsse zu den Kosten geben. „Hier und da gibt es auch mal Spendenaktionen, oder die Mädels verkaufen Waffeln, um sich damit zum Teil zu finanzieren“, sagt Weyand.

„Besonders beeindruckt waren alle von der großen sportlichen Gemeinschaft, dem Zusammenhalt und der gegenseitigen Unterstützung, gruppen- und sportartenübergreifend.“

Sandra Weyand

Tanz und Kostüme kamen in Leipzig gut an, wie sie berichtet. „Bei beiden Auftritten gab es viel positives Feedback und jede Menge Zuspruch von Publikum, Jury, Choreografen und Turnfestbesuchern in der ganzen Stadt“, sagt Weyand. Als besonderes Schmankerl erhielt die Gruppe im Rahmen der Showvorführung mit Beratung auch noch wertvolle Tipps von einem professionellen Choreografen. Außerdem durften die Skyjumpers die Turnfest-Gala besuchen, die den stimmungsvollen Abschluss des Wochenendes bildete. Am nächsten Tag ging es mit dem Zug wieder nach Hause.

„Die Gruppe hat viele tolle Momente gemeinsam erlebt, an die sie sicher noch lange zurückdenken wird. Besonders beeindruckt waren alle von der großen sportlichen Gemeinschaft, dem Zusammenhalt und der gegenseitigen Unterstützung, gruppen- und sportartenübergreifend“, sagt Weyand. Sie möchte sich außerdem bei den Trainerinnen, den Betreuern, dem gesamten Verein und der Ortsgemeinde Mengerschied für die tolle Unterstützung bedanken.