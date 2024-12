Assad-Regime ist Geschichte Syrienhilfe Vorderhunsrück bittet um Spenden 26.12.2024, 14:27 Uhr

i Zwei Jungen lassen sich vor dem Freitagsgebet in der Umayyaden-Moschee in Damaskus mit syrischen Kämpfern fotografieren. Leo Correa. Leo Correa/picture alliance/dpa/AP

Anlässlich des nahen Weihnachtsfestes ruft die Syrienhilfe Vorderhunsrück zur Unterstützung der Menschen in Syrien bei der drohenden humanitären Katastrophe und für die geflüchteten Syrerinnen und Syrer in der Region um ihr Heimatland herum auf.

Die vergangenen Tage waren für die Mitglieder der Syrienhilfe Vorderhunsrück sehr aufregend. Vor allem diejenigen, die ihre Wurzeln in Syrien haben, saßen gebannt am Telefon oder Laptop und verfolgten die aktuellen Nachrichten aus Syrien. „Wir sind in Gedanken bei den Menschen unter uns, die in den vergangenen zehn Jahren unsere Freunde und Freundinnen geworden sind, die mit uns zusammen arbeiten oder in unserer Nachbarschaft leben“, ist auf der ...

