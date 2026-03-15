Kleinere Kirche, mehr Effekt Synodalversammlung St. Goar gibt wertvolle Impulse Dieter Junker 15.03.2026, 16:00 Uhr

i Dekan Joachim Fey bei seinem Bericht auf der Synodalversammlung in St. Goar. Dieter Junker

Austausch, Begegnung und das Weitergeben von Impulsen: Bereits zum zweiten Mal kam der Pastorale Raum St. Goar bei der Synodalversammlung zusammen. Dabei stand vor allem eine Botschaft im Fokus: Die große Kirche wird kleiner, aber effektiver.

Kirche ist auf dem Weg, Kirche ist aber auch in Bewegung. Dies zeigte sich bei der Synodalversammlung des Pastoralen Raums St. Goar. Es ist eine spürbare Zeit der Veränderung, doch die Katholiken am Rhein und im Hunsrück wollen sich diesem Wandel stellen, ihn gestalten und den Glauben und die Kirche für die Menschen in der Region erfahrbar machen.







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